Calciomercato Juventus, MOURINHO bussa alla porta di Giuntoli: vuole QUESTO GIOCATORE nel suo Fenerbahce

Calciomercato Juventus, José MOURINHO bussa alla porta di Giuntoli: vuole QUESTO GIOCATORE nel suo Fenerbahce

Il nome di Weston McKennie è in uscita dalla Juventus. Nonostante l’ottima annata appena conclusa, il club bianconero non ha intenzione di puntare su di lui per il nuovo ciclo di Thiago Motta.

Dopo essere stato ad un passo dall’Aston Villa, spunta una nuova ipotesi per il suo futuro. Come riportato dalla estata turca Faul Spor José Mourinho lo vorrebbe al Fenerbahce. Il calciatore, inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2025, motivo che spinge la dirigenza bianconera a premere per la sua partenza.