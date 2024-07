Calciomercato Juventus, parte l'assalto a KOOPMEINERS: i bianconeri entrano nel VIVO dell'operazione. Le ultime - Calcio News 24

Teun Koopmeiners potrebbe diventare il terzo acquisto del centrocampo bianconero dopo Douglas Luiz e Thuram

Giuntoli scatenato in queste ore: dopo aver chiuso Douglas Luiz e Thuram, altro colpo in arrivo in casa Juventus. Sempre a centrocampo, con ogni probabilità, arriverà Teun Koopmeiners.

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che i bianconeri apriranno presto le trattative con il club orobico, considerando che il giocatore olandese sarebbe entusiasta di unirsi ai bianconeri già da febbraio.