Calciomercato Juventus, pronto un doppio colpo dal Chelsea? Ecco i nomi per la difesa dei bianconeri: le ultime novità

Calciomercato Juventus, pronto un doppio colpo dal Chelsea? Ecco i nuovi nomi per la difesa dei bianconeri: le ultime

Si accende il calciomercato Juve che, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, ha iniziato a seguire con molto interesse Renato Veiga e Chilwell del Chelsea. Resta in lista anche Kelly difensore del Newcastle United ma domani ci sarà un contatto con i Blues. Le ultime:

LE ULTIMISSIME – «Domani contatto Juventus-Chelsea per Renato Veiga e Ben Chilwell. Quest’ultimo sarebbe la scelta a sinistra in caso di offerta Manchester City per Cambiaso. Resta in lizza Kelly, valutazioni in corso».