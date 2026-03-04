Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime

Calciomercato Juventus: cosa sta succedendo per il futuro di Locatelli. Il club bianconero va in questa direzione, tutti i dettagli

La Juventus ha preso una decisione chiara e definitiva per il proprio presente e per il futuro: puntare tutto su Manuel Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano Tuttosport, il club piemontese è pronto a consegnare al mediano una vera e propria nuova investitura, trasformandolo nel fulcro imprescindibile delle prossime stagioni. Non si tratta solo di un riconoscimento per le prestazioni fornite sul rettangolo verde, ma di un premio per la leadership dimostrata, avendo agito da solido collante tra lo spogliatoio e la dirigenza nei momenti più complessi.

Numeri da record e la cura Spalletti

Il rendimento stagionale del numero 5 bianconero parla in modo inequivocabile: è attualmente il primo in Serie A per passaggi effettuati (ben 1884), oltre a guidare la speciale classifica interna della squadra per passaggi chiave (30) e palloni intercettati (27). Queste statistiche eccellenti certificano una crescita totale in entrambe le fasi di gioco.

Il salto di qualità definitivo è arrivato grazie al solido legame costruito con Luciano Spalletti. Il mister ha saputo rigenerarlo tatticamente e mentalmente dopo alcune incomprensioni passate, trovando in lui l’alchimia perfetta per bilanciare l’intero reparto. Oggi, Locatelli è considerato intoccabile, specialmente quando agisce al fianco di Khéphren Thuram, che proprio grazie alla sapiente gestione del compagno sta compiendo il suo definitivo salto di qualità.

I dettagli del rinnovo contrattuale

Anche sul fronte contrattuale, l’intesa tra le parti è totale e vicina all’annuncio ufficiale. La Juventus prolungherà l’attuale accordo (attualmente in scadenza nel 2028) fino al 2030, con un meritato adeguamento dell’ingaggio che salirà a 4 milioni di euro netti a stagione.

Questa cifra lo allinea allo stipendio di Weston McKennie, anch’egli capace di riconquistare la totale fiducia dell’ambiente partendo dalle retrovie. E se talenti purissimi come Kenan Yildiz o bomber implacabili come Dusan Vlahovic raggiungono cifre economiche superiori, Locatelli accetta di buon grado il suo fondamentale ruolo di guida silenziosa. Un appiglio sicuro da cui far ripartire la rincorsa bianconera verso i vertici.