Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Trincao: trattativa in corso

La Juventus torna a bussare in casa Braga per l’attaccante classe 1999 Trincao: la trattativa è stata avviata.

La Juventus cerca rinforzi di prospettiva in ottica futura. Secondo quanto riferisce “Sky Sport”, infatti, il club bianconero, attraverso il proprio Direttore sportivo Fabio Paratici, è tornato a farsi sentire con il Braga per uno dei talenti più importanti del calcio lusitano, l’attaccante classe 1999 Francisco Trincao. Il giocatore, che compirà 19 anni il prossimo 29 gennaio, era stato seguito dal club bianconero già nella scorsa estate, dopo la vittoria negli Europei Under 19 con la Nazionale Under 19.

Trincao è stato il grande protagonista di quel torneo, e con 5 reti ha trascinato il Portogallo ad aggiudicarsela. Ora gli agenti del calciatore hanno incontrato a Milano alcuni emissari bianconeri per imbastire l’operazione. Le parti sarebbero molto vicine. A Paratici Trincao piace molto, e per questo la Vecchia Signora potrebbe esercitare per lui la clausola rescissoria da 15 milioni di euro. Il giovane attaccante quest’anno ha giocato appena 5 partite con il Braga B, senza mai trovare il gol, e ora la Juventus aspetta per lui una risposta entro la prossima settimana. Se dal Portogallo arriverà una fumata bianca, i campioni d’Italia chiuderanno l’affare, diversamente aspetteranno altre occasioni per mettere le mani sul talentuoso Trincao.

NOME NUOVISSIMO IN CASA JUVE: OCCHI SUL POLACCO ZURKOWSKI