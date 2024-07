Calciomercato Juventus, una squadra di SERIE A su Arthur: ecco cosa serve per l’ACCORDO definitivo. La situazione

Potrebbero esserci sviluppi sul futuro del centrocampista Arthur, in uscita dalla Juventus. Ecco dove potrebbe andare il brasiliano

La Juventus è alle prese con diversi esuberi da sistemare nel corso di questa sessione di calciomercato. Uno di questi è Arthur Melo, ex centrocampista del Barcellona che non sembra fare al caso di Thiago Motta.

Per questo il calciatore è in venduta e secondo a Gianluca Di Marzio, ci sarebbe il Como che avrebbe sondato il terreno per il centrocampista. Arthur non è stato nemmeno convocato per il ritiro in Germania. Per il proseguo della trattativa, i bianconeri dovranno aiutare il Como a causa dell’alto ingaggio.