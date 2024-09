Calciomercato Juventus, la STRATEGIA per ARTHUR

Arthur, centrocampista della Juventus, sarà a disposizione di Thiago Motta fino al mese di gennaio

Prima il pressing della Fiorentina, poi l’idea last minute del Napoli. Arthur è stato oggetto del desiderio di vari club quest’estate, compresi club di Grecia e Turchia, ma alla fine è rimasto alla Juventus.

Come racconta da Gazzetta.it, il brasiliano non voleva lasciare l’Italia e dunque ha lasciato la porta aperta ad un futuro in Toscana o Campania, salvo poi saltare tutto. A sorpresa, Thiago Motta l’ha inserito in lista Champions.

Questo significa che lex Barcellona sarà reintegrato fino a gennaio, anche se i minuti a disposizione non saranno altissimi tra Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Locatelli, Fagioli e McKennie.

Detto ciò, terminata la prima parte di stagione, il ritorno in Brasile sembra attualmente la strada più percorribile, tenendo sempre conto che la Juve vuole cederlo a titolo definitivo poiché i 5 milioni netti all’anno di ingaggio più bonus cominciano a farsi sentire.