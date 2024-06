Calciomercato Juventus, Thiago Motta LO VUOLE come vice Vlahovic: già iniziati i SONDAGGI, per i bianconeri è la PRIMA SCELTA

Il calciomercato della Juventus è sicuramente tra i più attivi di tutta la Serie A: ora l’obiettivo è il bomber di scorta

Il calciomercato Juventus non vive solo di titolari. Se Douglas Luiz e Di Gregorio saranno praticamente sin da subito elementi fondamentali dal primo minuti, i bianconeri starebbero lavorando anche alle riserve per offrire a Thiago Motta una rosa completa.

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, il tecnico ex Bologna avrebbe scelto l’attaccante di riserva, il vice Vlahovic, vale a dire Mateo Retegui. Il centravanti del Genoa e della Nazionale italiana è ritenuto il profilo ideale: affamato, spirito di sacrificio e lavoro senza palla.

Il club rossoblu ha chiesto ben 40 milioni alla Fiorentina, interessata a lui come il bomber titolare salvo poi optare per Moise Kean. Considerando anche la cessione ormai certa Arek MIlik, la Juve ha bisogno come non mai di un’alternativa valida a Vlahovic.