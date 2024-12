Calciomercato, si accende la sfida in Serie A? Due big sull’attaccante del PSG… Le ultimissime

Calciomercato, si accende la sfida in Serie A? Due squadre sono interessate all’attaccante del PSG… Le ultimissime di mercato

Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini, ha commentato l’interesse del Milan per Randal Kolo Muani, accostato nelle ultime settimane anche al calciomercato Juventus che è alla ricerca di un calciatore in quella posizione.

COMMENTO – «Per il Milan i riflettori sono puntati anche sull’attacco nel caso in cui ci dovesse essere una o più partenze. Un giocatore che piace è sicuramente Kolo Muani, in uscita dal Paris Saint Germain. Ha un ingaggio decisamente molto alto ma I rossoneri sono pronti ad entrare in corsa nel caso ci fosse un’apertura al prestito. Anche la Juventus resta alla finestra».