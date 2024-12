Olympiakos, tutti pazzi per Kostoulas: Fiorentina e non solo, chi è il 2007 che piace a tutta Europa

Tutto quello che c’è da sapere su Charalambos Kostoulas, attaccante greco classe 2007 dell’Olympiakos. Tutti i dettagli

Cresce l’interesse di calciomercato nei confronti di Charalambos Kostoulas, attaccante greco in forza all’Olympiakos. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il classe 2007 sarebbe infatti finito nel mirino di diverse big europee come Juventus, Manchester United, Bayern Monaco, Fiorentina e Borussia Monchengladbach.

Tutte lo avrebbero osservato in occasione dell’ultima sfida di Europa League disputata contro il Twente. Il classe 2007 aveva iniziato a far parlare di sé già nella scorsa stagione, quando era stato tra i protagonisti della prima storica vittoria dell’Olympiakos in Youth League, chiusa con il trionfo per 3-0 nella finale contro il Milan.