Calciomercato Lazio, ancora viva l’idea Vecino: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, il centrocampista in uscita dall’Inter piace molto a Maurizio Sarri: ecco come potrebbe evolversi la situazione

La Lazio insiste per Matias Vecino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Maurizio Sarri il centrocampista uruguaiano in scadenza di contratto con l’Inter piacerebbe molto. Per i nerazzurri inoltre la finestra di gennaio è l’ultima chiamata per provare ad incassare dalla sua cessione, ma i biancocelesti dovranno prima lavorare alle uscite.