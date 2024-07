Calciomercato Lazio, ANNULLATO il blitz per Greenwood

Mason Greenwood, esterno del Manchester United, non andrà alla Lazio. Ecco cos’è successo nell’operazione all’inglese

La Lazio non approfondirà il discorso per Mason Greewnood. Come riporta Il Messaggero, il Manchester United ha rifiutato le offerte di Lazio e Napoli per accettare quella del Marsiglia di De Zerbi.

I francesi hanno offerto 31 milioni di euro più una percentuale vicina al 40% rispetto ai 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita dei biancocelesti. La differenza? L’ingaggio, dato che il Marsiglia si è spinta a quasi 5 milioni contro i 3.5 messi sul piatto da Lotito. Dunque, è stato annullato il blitz del ds Fabiani in Inghilterra.