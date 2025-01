Calciomercato Lazio, spunta Anselmino dal Chelsea per la difesa: si studia la formula

Le ultime sulle possibili mosse di calciomercato della Lazio, con l’obiettivo Aaron Anselmino dal Chelsea. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe emerso un nuovo nome nei dialoghi tra Lazio e Chelsea per Cesare Casadei. Si tratta di Aaron Anselmino, difensore centrale argentino classe 2005.

Il calciatore è stato acquistato dal Boca Juniors nella scorsa estate, lasciandolo in prestito fino a dicembre. Ancora, però, non ha trovato spazio in Premier League e potrebbe valutare l’ipotesi di un nuovo trasferimento.