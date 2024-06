Calciomercato Lazio, DOPPIO COLPO dal Verona: fissata la CIFRA, i gialloblu hanno fretta di CHIUDERE

Il calciomercato della Lazio passa tanto da questo doppio acquisto dal Verona: la situazione sul colpo biancoceleste

Viaggia spedita la trattativa sull’asse Lazio-Verona per Noslin e Cabal. I biancocelesti sarebbe sempre più vicini al doppio colpo dal club scaligero in virtù dell’incontro avuto in settimana tra Setti e Lotito.

La cifra complessiva è superiore ai 20 milioni più bonus sulla rivendita, un’operazione che dunque non vedrebbe l’inserimento nella trattativa di Akpa Akpro, considerato una riserva di valore. Inoltre, per questioni di bilancio, il Verona vorrebbe chiudere entro il 30 giugno.