Calciomercato Lazio, due squadre di SERIE A su Cataldi: ecco qual è la VOLONTA’ del centrocampista

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è richiesto da due squadre di Serie A. Ecco la decisione del giocatore

Il calciomercato Lazio è pronto a prendere il via. Anche se c’è ancora da capire il futuro di Tudor, come riporta il Corriere dello Sport ci sono già alcune situazioni in ballo in sede di mercato.

Come per esempio Danilo Cataldi: centrocampista e tifoso della Lazio, l’ex Benevento non vuole lasciare i suoi colori del cuore bensì vuole convincere Tudor a tenerlo in rosa per la prossima stagione.

Su di lui ci sono però sia il Torino, al momento i favoriti per la corsa al centrocampista, che il Milan che già un anno fa fece alcuni sondaggi su richiesta di Pioli. Infine, non è da escludere Sarri: se dovesse tornare in Italia, allora ecco che si aprirebbe un’altra pista.