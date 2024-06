Calciomercato Lazio, TUTTO FATTO per quel giocatore. Ecco i DETTAGLI sul nuovo contratto

Calciomercato Lazio, Fabiani pronto a chiudere il colpo Dele Bashiru dall’Hatayspor: ecco tutti i DETTAGLI dell’affare

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Lazio sta per chiudere il secondo colpo estivo dopo l’accordo con la Salernitana per Tchaouna, ufficiale non appena sarà ufficialmente la sessione.

I biancocelesti infatti sono in chiusura con l’Hatayspor per Dele Bashiru sulla base di 7 milioni di euro netti, bonus inclusi. Per il ragazzo è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2029.