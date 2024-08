Calciomercato Lazio, Folorunsho è un'occasione d'ORO

L’arrivo del centrocampista del Napoli potrebbe rinforzare parecchio il reparto di Marco Baroni

Il calciomercato Lazio ha messo seriamente in lista il nome di Michael Folorunsho. Il centrocampista del Napoli, reduce dal prestito al Verona, è riuscito in poco tempo a guadagnarsi anche un posto in Nazionale.

Secondo La Gazzetta dello Sport ci sono tre motivi per cui il giocatore sarebbe l’innesto perfetto. In primis la sua situazione da separato in casa al Napoli, dato che Antonio Conte non sarebbe convinto tanto da non convocarlo nemmeno per la gara con il Modena.

Successivamente non è da sottovalutare il fattore Baroni dato che proprio sotto la guida dell’attuale allenatore della Lazio, Folorunsho è migliorato molto al Verona. Infine il suo tifo dato che è un biancoceleste dichiarato.