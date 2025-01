Calciomercato Lazio, si complica un acquisto? Il ds Fabiani vola in Spagna per tentare il colpo

Calciomercato Lazio, si complica un acquisto? Il direttore sportivo Fabiani vola in Spagna per tentare il colpo dal Siviglia

Il calciomercato Lazio sembrava avere in pugno il difensore del Verona Ghilardi, ma le richieste del presidente Setti sono decisamente molto elevate. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti stanno guardando altrove per il nuovo difensore.

Infatti, nella giornata di ieri degli emissari del club biancoceleste sono volati in Spagna per impostare le trattative per il difensore classe 2002 Kike Salas di proprietà del Siviglia.