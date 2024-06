Calciomercato Lazio, BLITZ per Greenwood: pronta l’OFFERTA al Manchester United

Le ultime sull’interessamento di mercato della Lazio per Mason Greenwood, attaccante del Manchester United

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Lazio starebbe sfidando la Juventus per Mason Greenwood. Il club biancoceleste sta infatti trattando con il Manchester United in queste ore per arrivare ad un accordo.

La trattativa non è semplice perché la richiesta dei Red Devils è di circa 30 milioni di sterline, ma ci sono stati contatti tra le parti e la Lazio è in corsa per il calciatore. Lotito aveva già offerto al club inglese 20 milioni più il 50% della futura rivendita, ma avevano detto di no.