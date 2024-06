Calciomercato Lazio News, il Venezia BUSSA alla porta di Lotito: ecco l’obiettivo degli arancioneroverdi neopromossa

il Venezia vuole un giocatore della Lazio per migliorare La Rosa in vista della difficile stagione in Serie A

Il Venezia è pronto ad affrontare l’imminente stagione in Serie A. Per farlo servirà un ottimo calciomercato ed è per questo che gli arancioneroverdi sono già entrati in clima, secondo Gazzetta dello Sport.

Il nuovo nome nella lista della squadra neopromossa tramite playoff è Cancellieri della Lazio. Il calciatore doveva finire al Verona nell’affare Noslin, ma così non è stato dunque il Venezia ha mostrato interesse.