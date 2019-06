Calciomercato Lazio: offerta di 55 milioni del Psg per Milinkovic-Savic

Dalla Francia riportano di una prima offerta del Paris Saint Germain per Milinkovic-Savic, immediatamente rifiutata dalla Lazio

Chissà se Claudio Lotito avrà sorriso o se avrà pensato che si trattasse di uno scherzo. Dalla Francia, infatti, riportano di un’offerta (esigua) da parte del Paris Saint Germain per Milinkovic Savic, che interessa moltissimo a Leonardo già ai tempi del Milan.

I dettagli li svela il Corriere dello Sport, spiegando che l’offerta parigina si basi su 45 milioni cash più 10 di bonus per il centrocampista serbo. Inutile dire che la proposta è stata immediatamente rispedita al mittente ma l’interesse dei francesi per Savic è reale. Non resta che aspettare che si presentino con offerte concrete.