Calciomercato Lazio: Sarri ha scelto Gedson Fernandes

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha dato l’ok per Gedson Fernandes, duttile centrocampista in forza al Besiktas

Come riferisce Il Messaggero, la candidatura di Gedson Fernandes avanza per il calciomercato della Lazio.

Sarri gradirebbe avere il centrocampista del Besiktas a disposizione per la sua duttilità: in Turchia si è imposto come mezzala ma per il tecnico potrebbe agire tranquillamente anche come regista davanti alla difesa. Servono 20 milioni di euro per portarlo a Formello.

