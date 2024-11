Dorgu, il Lecce chiede 50 milioni di euro per l’esterno giallorosso. La strategia di Corvino per il mercato

Calciomercato Lecce, salgono le quotazioni per Dorgu: dai 15 iniziali ai 50 per cercare di mettere in difficoltà le varie big italiane

Parli di calciomercato Lecce, non si può non parlare del talento di Patrick Dorgu: oggi gioiello salentino per cercare di raggiungere in fretta possibile la salvezza. Corvino ascolta anche i vari interessi delle altre squadre, ma dall’altra non si fa trovare impreparato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sull’esterno ci sono Napoli e Milan, ma Corvino per Dorgu chiede 50 milioni di euro.