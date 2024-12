Calciomercato Lecce, primi contatti con la Lazio per Hysaj: i dettagli

Calciomercato Lecce, primi contatti avviati con la Lazio per Hysaj: il terzino è fuori rosa in biancoceleste ed ecco l’offerta di Corvino

Il Lecce ha aperto i contatti con la Lazio per Elseid Hysaj: la squadra biancoceleste è alla ricerca di un modo per piazzare i calciatori fuori rosa e tra questi c’è anche il terzino albanese, fuori dai piani di Baroni e che si cercherà di piazzare già a gennaio per il calciatore in scadenza nel giugno 2026.

Come riportato da Alfredo Pedullà, sul calciatore c’è l’interesse del salentini, che avrebbero avviato i contatti con i biancocelesti per il trasferimento, partendo con una prima offerta di un prestito per il calciatore.