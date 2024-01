Calciomercato Lecce: nuovo arrivo per la Primavera

Calciomercato Lecce, Pantaleo Corvino sempre attento alla Primavera per la ricerca di nuovi talenti: arriva Reinhardt dall’UCD Dublin

Pantaleo Corvino sempre al lavoro per cercare di scovare nuovi talenti sul calciomercato per il Lecce, sia la prima squadra che la Primavera, campione in carica. In questa strategia si colloca l’ultimo colpo del vulcanico direttore sportivo, che ha acquistato Jesse Joe Dempsey Reinhardt, terzino sinistro classe 2005 irlandese. Di seguito il comunicato del club.

«L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Jesse Joe Dempsey Reinhardt, esterno difensivo sinistro classe 2005 proveniente dall’UCD Dublin, è a Lecce per sottoporsi alle visite mediche. Il calciatore si unirà alla formazione Primavera 1».