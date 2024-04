Calciomercato Liverpool: Luis Diaz in partenza. Due club su di lui

Calciomercato Liverpool, Luis Diaz potrebbe dire addio al club inglese. Ecco le squadre che sono fortemente interessate a lui

Il Liverpool e la sua ala Luis Díaz si trovano di fronte a un bivio quest’estate: dovranno decidere se prolungare il contratto del colombiano o effettuare una cessione importante, dato l’interesse del Paris St-Germain e di altri per il giocatore, tra i quali si segnala il Barcellona.

Lo riporta The Telegraph, che ricorda anche come l’agente di Diaz, in ottica calciomercato, si occupi anche del tecnico dello Sporting Lisbona Ruben Amorim, definito un «potenziale successore di Jürgen Klopp» proprio alla guida dei Reds