L’ex attaccante dell’Udinese Machis, ora al Granada, potrebbe iniziare una nuova avventura in MLS: a giorni la firma con il Charlotte FC

Nuova avventura per l’attaccante Machis. L’ex Udinese, ora al Granada, è attualmente impegnato con la sua Nazionale per le qualificazioni in Qatar 2022.

Secondo quando riportato da TUDN, il giocatore potrebbe restare poi negli USA per andare a giocare con il Charlotte FC in MLS.