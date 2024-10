Calciomercato Milan, assalto a Ricci del Torino

Il calciomercato Milan ha un obiettivo ben chiaro per la mediana e si tratta del centrocampista del Torino

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è un obiettivo concreto e conclamato del calciomercato Milan. Fonseca. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Moncada starebbe già preparando l’assalto al calciatore.

Lo stesso giocatore granata, ormai nel giro della Nazionale italiana di Luciano Spalletti, ha ammesso di essere lusingato dell’interesse del Milan in occasione di un’intervista, aprendo dunque al trasferimento.

Ricci sarebbe perfetto per le liste dato che ad oggi il club rossonero ha 4 slot non utilizzati poiché non ha calciatori formati nel proprio vivaio o in quelli italiani, come invece lo sarebbe Samuele.