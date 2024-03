Calciomercato Milan, Furlani ha scelto l’attaccante per il futuro

Calciomercato Milan: c’è un nome per l’attacco rossonero della prossima stagione che è in cima alla lista di Furlani

La posizione del calciomercato del Milan è molto chiara per quanto riguarda la questione attaccante: il primo nome della lista di Furlani rimane quello di Joshua Zirkzee.

Come riportato da Matteo Moretto, l’attaccante del Bologna è l’obiettivo primario per rinforzare l’attacco dei rossoneri nella prossima stagione. Non sarà comunque facile portare a Milano il talento olandese a causa della grande concorrenza in continuo aumento.

