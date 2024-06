Calciomercato Milan, Bennacer VERSO l’Arabia Saudita: la SITUAZIONE sul centrocampista

Ismael Bennacer in Arabia Saudita, suggestione o realtà? Le ultime sulla trattativa che riguarda il centrocampista

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, potrebbe salutare la Serie A per andare in Arabia Saudita. Secondo Sportitalia, ieri sarebbe andato in scena un incontro di 4 ore con i vari club della Saudi Pro League.

Per quanto riguarda il sostituto non c’è alcun problema dato che Fofana è praticamente da considerarsi un affare fatto. Più complicato invece trovare la basi per imbastire una trattativa da parte delle società arabe per Bennacer.