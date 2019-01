Il Milan è alla ricerca di un esterno d’attacco, Carrasco è una pista complicata, Leonardo valuta le alternative low-cost

Dopo aver virtualmente chiuso il colpo Piatek, il Milan è alla ricerca di un altro giocatore per il reparto offensivo. Ferreira Carrasco, attualmente in Cina, sarebbe l’obiettivo principale di Gattuso e Leonardo. Tuttosport riporta i dettagli dell’operazione, spiegando come la trattativa non sia non è semplice a livello economico, dato lo stipendio del belga che si aggira sui 10 milioni di euro a stagione. Per questo motivo, la dirigenza rossonera sta valutando alternative a Carrasco. Fra i candidati ci sono Danjuma Groeneveld del Club Bruges e Djenepo dello Standard Liegi. Entrambi rappresentano soluzioni low-cost ma che permetterebbero a Gattuso di avere a disposizione una rosa più ampia.