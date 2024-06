Paulo Fonseca e Rafa Leao si sono incontrati prima della partenza del portoghese per Euro2024: ecco cos’è emerso

Le sirene arabe stanno spaventando i tifosi del Milan. Il futuro di Leao sembra in bilico, sopratutto davanti a determinate offerte, ma in realtà c’è un importantissimo retroscena che cambia le carte in tavola.

Secondo il quotidiano portoghese Record, prima della partenza per gli Europei da parte dell’esterno milanista, c’è stato un incontro tra Paulo Fonseca, neo-allenatore del Milan, e lo stesso calciatore. Da qui è emerso un ruolo di perno del presente e del futuro al giocatore che dunque resterebbe da protagonista assoluto al Milan.