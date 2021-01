Calciomercato Milan: due big offrono un super ingaggio a Donnarumma

Il Milan deve fare i conti con la situazione di Gianluigi Donnarumma: due big offrono un ingaggio super al portiere rossonero

Non sarebbe così vicino il rinnovo con il Milan per Gianluigi Donnarumma. La volontà del portiere resta quella di firmare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno, ma al momento le parti resterebbero lontane sulle cifre ingaggio come rivela Sport Mediaset.

Il Milan offre 6-7 milioni di euro fissi a stagione oltre a dei bonus onerosi, mentre l’agente del giocatore Raiola ha offerte da PSG e Chelsea da 12-14 milioni.

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24