Calciomercato Milan, due strade per il futuro di Jovic

Il centravanti del Milan è destinato a salutare San Siro visto che non ha mai fatto parte del progetto Fonseca

Il calciomercato Milan non è solo rinnovi e acquisti, ma anche cessioni. Per questo già a gennaio alcuni elementi della rosa rossonera potrebbe salutare anzitempo il capoluogo lombardo.

Uno di questi, secondo calciomercato.com, è Luka Jovic che a gennaio partirà verso altri lidi. Mai all’interno del progetto Fonseca, l’ex Fiorentina potrebbe o restare in Italia, precisamente al Torino, oppure partire per la Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.