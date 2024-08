Calciomercato Milan, Emerson Royal si AVVICINA: la DECISIONE passa al Tottenham, ecco la SITUAZIONE

Passi avanti decisi del Milan nell’affare Emerson Royal. Ora sarà il club inglese a decidere se accettare o meno

Il calciomercato Milan ha le idee chiare: Emerson Royal sarà il nuovo acquisto in difesa. Come racconta il Corriere dello Sport, il calciatore del Tottenham è sempre più vicino dalla firma sul contratto per i rossoneri.

La palla ora passa proprio al club inglese che dovrà accettare l’ultima offerta da 15 milioni di euro. Il brasiliano ha già detto “sì” al Diavolo alla proposta di un quadriennale da 3 milioni a stagione.