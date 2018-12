Calciomercato, Milan: Fabregas in maglia rossonera? Domanda e offerta ancora lontane ma si può trovare un accordo

Che le condizioni della difesa e del centrocampo rossoneri siano in stato d’emergenza è chiaro a tutti. Soprattutto a Gattuso che da gennaio avrà bisogno di almeno un rinforzo. Kessiè e Bakayoko sono squalificati (anche se solo per una partita), Biglia sarà fuori gioco ancora per un po’ e Bonaventura ha già terminato la sua stagione, serve quindi qualcuno che possa garantire un po’ di stabilità al Milan. Il nome in cima alla lista dei papabili è quello di Cesc Fabregas. Il contratto dello spagnolo scadrà a giugno ma lui avrebbe rivelato di voler andar via già alla prossima finestra di mercato. Il Chelsea vorrebbe incassare qualche milione dalla cessione del calciatore e Fabregas punterebbe ad uno stipendi di almeno 6 milioni e per ora l’offerta del Milan sarebbe fissata a 4,5 milioni l’anno per due anni e mezzo di contratto. Nonostante le richieste del calciatore siano ancora lontane da ciò la società offre la possibilità di intavolare una trattativa resta. Considerando la volontà di Fabregas di salutare la società inglese già a gennaio e la possibilità che i rossoneri si giochino la carta Gazidis, che sia il calciatore che il suo agente conoscono molto bene.