Calciomercato Milan, il futuro di Abraham diventa un caso

Tammy Abraham si prepara all’ennesima panchina, questa volta reduce dall’infortunio: ecco la situazione

Se tutti era contenti della scelta di Paulo Fonseca di lanciare Francesco Camarda dal primo minuto nel match tra Cagliari e Milan, c’era una persona che dal canto suo si preparava ad una panchina forse inaspettata.

Stiamo palrando di Tammy Abraham che sarebbe rientrato proprio oggi dall’infortunio e senza Alvaro Morata, fuori per trauma cranico, pensava probabilmente di avere la strada spianata per la titolarità.

Così però no sarà e come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione sul suo futuro non è nemmeno tanto agevole. Questo perché avendo già giocato in questa stagione sia con la Roma che con i rossoneri, non potrebbe cambiare ulteriormente squadra.

Le uniche soluzioni dunque restano la permanenza al Milan oppure il ritorno nella Capitale. Per tutto il resto se ne parlerà a giugno.