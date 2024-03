Calciomercato Milan, si raffredda la pista Hermoso: le motivazioni

Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, è tra gli obiettivi del Milan anche se ultimamente c’è stato un cambio di rotta

Mario Hermoso è uno dei profili in scadenza più interessanti d’Europa. Il classe 1995 in forza all’Atletico Madrid sarebbe un acquisto economico e di grande esperienze al servizio di qualsiasi squadra di Serie A.

Infatti non è un caso che già Inter, Juventus e Milan si siano informate. Tra le tre, quella che sembra procedere meno spedita è proprio è la squadra rossonera per via di idee societarie in contrasto.

Per quanto può risultare un colpo importante secondo Monada, la RedBird vorrebbe che il calciomercato si concentrasse maggiormente su giocatori più giovani rispetti al quasi 30enne dell’Atletico Madrid.