Calciomercato Milan, incontro con il Brescia per Tonali: c’è ancora distanza

Milan e Brescia si sono incontrati nella giornata di oggi per definire l’accordo sul riscatto di Tonali. Ecco cosa filtra

Il Milan continua la sua trattativa per il riscatto di Sandro Tonali. Il centrocampista classe ’00 vuole continuare la sua avventura in rossonero, con il club che punta a trattenerlo per proseguire il suo processo di crescita.

In giornata c’è stato un altro incontro con il Brescia per provare a definire un accordo. Per la fumata bianca definitiva però, mancano ancora alcuni dettagli.