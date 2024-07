Calciomercato Milan, INCONTRO per Emerson Royal: i rossoneri puntano a CHIUDERE l’accordo con il Tottenham

Il Milan punta forte su Emerson Royal: ecco il punto della situazione con il Tottenham dopo aver trovato l’accordo col giocatore

Emerson Royal al Milan, a che punto siamo? L’accordo con il calciatore brasiliano c’è da tempo, come spiega La Gazzetta dello Sport. Quello che manca è l’ok definitivo da parte del Tottenham, proprietario del cartellino.

Per questo i rossoneri vogliono accorciare i tempi e nei prossimi giorni andrà in scena un incontro con la società inglese per mettere la parola “fine” a questa telenovela di mercato. L’ultima offerta del Milan rimane di 15 milioni di euro, cinque in meno rispetto alla richiesta degli Spurs.