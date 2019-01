Il d.s. Leonardo è alla ricerca di giovani prospetti per migliorare i rossoneri. Dopo l’arrivo di Paquetà interessa Danjuma del Bruges

Dopo l’acquisto di Paquetà dal Flamengo, il d.s. del Milan Leonardo potrebbe avere in serbo un altro colpo in prospettiva. Con la mannaia del Fair Play Finanziario, il brasiliano dovrà essere attento sui colpi futuribili e non ancora sbocciati, proprio come il trequartista arrivato a gennaio. Il nome è quello di Arnaut Danjuma, giovanissimo bomber olandese di origini nigeriane del Bruges. Il classe ’97 sta stupendo gli addetti ai lavori per la sua forza fisica e la sua velocità, grazie alle quali ha realizzato ben 5 reti e 4 assist quest’anno, con due presenze e un gol con la Nazionale oranje. La sua valutazione si avvicina al momento intorno ai 10 milioni e potrebbe essere il momento giusto per opzionarlo. Soprattutto se il Pipita Higuain dovesse veramente partire direzione Londra.