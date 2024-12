Calciomercato Milan, il Monaco spara alto per Akliouche

Il talento del Monaco ha una valutazione molto importante e non sarà facile strapparlo ai monegaschi

Il calciomercato Milan è interessato ad Akliouche, giocatore che piace parecchio in Italia dato che anche l’Inter si era messo al lavoro per cercare un accordo per strapparlo al Monaco, squadra proprietaria del cartellino.

Secondo il FootMercato, il Psg vorrebbe anticipare la concorrenza italiana addirittura nel mercato di gennaio. Il monaco però ha già fatto capire che la richiesta è di 30-40 milioni e non sarebbe interessato a venderlo subito.