Milan, Cardinale ha deciso! Comunicazione già arrivata a Pioli

Le ultime sul futuro sulla panchina del Milan di Stefano Pioli al termine della stagione. Tutti i dettagli in merito

Il giornalista Currò fa il punto sul futuro di Stefano Pioli al Milan nell’edizione odierna de La Repubblica

PAROLE – «Per Pioli la conquista dell’Europa League sarebbe un jolly da giocarsi nella difficile corsa per la riconferma, a dispetto della possibile defenestrazione a giugno in anticipo di un anno sulla scadenza del contratto, come le parole di Cardinale lasciano supporre».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24