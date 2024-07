Le ultime sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Juventus. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, ci sarebbero problemi per il possibile arrivo di Adrien Rabiot al Milan. Il centrocampista è infatti ancora svincolato dopo la fine della sua esperienza alla Juventus.

Il francese non sembrerebbe convinto del progetto e dell’offerta presentata dai rossoneri e starebbe valutando nuove possibilità come la Turchia ed il Napoli. Intanto Giuntoli aspetta ancora una risposta per il rinnovo.