Calciomercato Milan: rossoneri stregati da Lovato, offerta a gennaio?

Calciomercato Milan, Maldini e Massara sono rimasti impressionati dalle qualità di Matteo Lovato nel corso del match contro il Verona

La buona prova di Matteo Lovato nel match tra Milan ed Hellas Verona ha impressionato positivamente la dirigenza rossonera che, già interessata al prospetto italiano, si è convinta di formulare un’offerta al Verona nella sessione invernale di calciomercato.

Il Verona valuta Lovato 20 milioni di euro, una cifra che il Milan sarebbe al momento disposta a spendere solo per Ozan Kabak, prima scelta in estate, ma un eventuale ridimensionamento della valutazione degli scaligeri potrebbe portare alla chiusura dell’affare per 15 milioni.