Calciomercato Milan, sorpasso sul Napoli per David: la situazione

Si infiamma il calciomercato in Serie A: il Milan mette nel mirino David come dopo Giroud e supera il Napoli

Il Milan dovrà sostituire Giroud, il Napoli invece Osimhen. Per delle punte che vanno via dal nostro campionato, altri centravanti arriveranno in Serie A e uno dei più quotati è jonathan David.

Il centravanti del Lille è un obiettivo concreto di entrambe le squadre, ma stando a quanto detto da Orazio Accomando i rossoneri avrebbe già avuto contatti con l’agente, superando al momento la concorrenza dei partenopei.