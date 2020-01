Calciomercato Milan, Suso e Piatek in uscita: la situazione

Calciomercato Milan, tutto fermo per ora per quanto riguarda le cessioni di Suso e Piatek: la situazione

Si lavora in casa Milan soprattutto sul fronte delle cessioni. I tre candidati sono ormai noti: Suso, Paquetà e Piatek. I rossoneri hanno in mente anche alcuni rinforzi ma se non si venderanno prima alcuni elementi sarà impossibile farli arrivare a Milano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport su Suso ci sarebbe il Siviglia di Monchi, ma come già detto i rossoneri vogliono monetizzare e per questo motivo non accetteranno sconti. Si potrebbe pensare ad un alleggerimento di 10-15 milioni sulla clausola rescissoria di 40 ma l’importante è la formula. L’idea è quella di un prestito con obbligo di riscatto alle condizioni dettate da Boban e Maldini. Stesso discorso per Piatek, ieri gli agenti hanno parlato con la società ma non è stato fatto nessun passo in avanti. Anche per il polacco vale la stessa regola: non si accetteranno offerte per meno di 30 milioni.