Calciomercato Milan, SVOLTA sul colpo Lukaku: il giocatore ACCETTA il trasferimento. I due possibili scenari per i rossoneri

Potrebbe essere per diversi motivi uno dei colpi copertina di questo calciomercato: Romelu Lukaku accetta il Milan

Il Milan fa sul serio per Romelu Lukaku. L’ex attaccante di Inter e Roma tra le altre, ha fatto sapere di gradire i rossoneri dando piena disponibilità al trasferimento anche solo con la formula del prestito.

A proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe proprio lavorando per capire cosa conviene fare. Da una parte appunto l’ipotesi del prestito, opportunità che non fa impazzire il Chelsea ma che potrebbe aprire in tal senso. Dall’altra ci sarebbe addirittura l’acquisto a titolo definitivo: i rossoneri si spingono fino a 25/30, i Blues ne vogliono 40.

Su Lukaku naturalmente resta molto vigile il Napoli. La figura di Antonio Conte è stata fondamentale per il belga che potrebbe lavorare di nuovo con il tecnico al Maradona. Detto ciò, i campani sono ancora bloccati dalla questione Osimhen.