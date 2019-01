Calciomercato Milan, tutte le trattative rossonere della sessione invernale 2019 giornata per giornata

La squadra di Gattuso scenderà in campo domani sera contro la Sampdoria per la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Successivamente, il Milan si troverà di fronte la Juventus, il 16 gennaio per la sfida di Supercoppa italiana. Queste due importanti gare sono solo il preambolo del girone di ritorno di Serie A, girone in cui i rossonero cercheranno di ritrovare la strada per il quarto posto valido per la qualificazione in Champions League. Per arrivare a questo risultato però sono necessari innesti di rilievo. La dirigenza rossonera si è già mossa sul mercato e il primo colpo Paquetà sarà già in campo probabilmente dal primo minuto contro i blucerchiati. Tuttavia, non ci si può fermare al solo brasiliano. Certo è che molto inciderà il Fair Play finanziario, ma come ha annunciato già Scaroni, i rossoneri non supereranno i paletti del FPP. Ecco che allora in questa sessione potrebbero arrivare alcuni colpi (non da top player), ma sicuramente fondamentali per la causa.

Calciomercato Milan, Falcao se parte Higuain?

In casa rossonera continua a tenere banco il futuro di Gonzalo Higuain, accostato a più riprese al Chelsea di Sarri che lo ritiene il suo pupillo. Nel caso in cui l’attaccante ex Napoli e Juve dovesse partire per i Blues, secondo alcune indicazioni, il centravanti del Monaco potrebbe essere una valida alternativa. Rimane un’incognita però la sua età: 33. Davvero un po’ troppi per un attaccante che pare aver già mostrato il meglio in anni precedenti.

Calciomercato Milan, il Lipsia alza l’offerta per Calhanoglu

Il Lipsia nelle scorse ore ha alzato l’offerta per Hakan Calhanoglu. I tedeschi si sono spinti fino a 20 milioni di euro, ma Gattuso ha ugualmente risposto negativamente anche a questa ulteriore offerta. I continui “no” del tecnico del Milan fan ben capire come il rossonero punti forte sul calciatore turco per questa stagione e per il futuro. Tra l’altro è lo stesso Calhanoglu che non ha manifestato nessuna volontà di andare via. Chissà se a fronte di un’altra offerta la dirigenza rossonera possa vacillare. Nel caso, i rossoneri virerebbero subito sul suo sostituto: Carrasco tra tutti.

Calciomercato Milan, Abanda apre ai rossoneri: arriva l’indizio social

Il Milan non pensa solo all’attacco e al centrocampo, ma anche alla difesa. In questo reparto, la scelta della dirigenza rossonera sarebbe ricaduta sul terzino, classe 2000 del Monaco, Leroy Abanda. Leonardo e Maldini sarebbero convinti della bontà dell’operazione soprattutto perché i rossoneri potrebbero acquistare il gioiellino dai monegaschi pagando solo il parametro di formazione. Il calciatore ricorda per certe qualità Cuadrado della Juventus in quanto possiede uno scatto poderoso, è veloce e serve assist in gran quantità. Secondo alcune indiscrezioni Abanda sarebbe molto vicino ai rossoneri, e un indizio è fornito dal fatto che il calciatore ha iniziato a seguire il profilo ufficiale del Milan.

Calciomercato Milan, occhi in Ligue 1: si monitorano Cornet e Kamano

La società rossonera resta sempre vigile sul reparto avanzato. A questo proposito, il club di Milano ha puntato gli occhi in Ligue 1 tra Bordeux e Monaco. Dai primi, il Milan vorrebbe Francois Kamano, attaccante ventunenne guineano in grado di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato. Ma su di lui è molto forte la concorrenza del Monaco, club da cui i rossoneri sondano attivamente Maxwell Cornet. Quest’ultimo, esterno offensivo classe ’96, chiede però 20 milioni di euro, una cifra decisamente alta per l’attuale Milan.

Calciomercato Milan, Denis Suarez apre ai rossoneri

Il centrocampista del Barcellona è attualmente ai margini dei blaugrana di Ernesto Valderde e vuole andare via. E il Milan, grazie ad Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona e vecchia conoscenza rossonera, sarebbe una delle opzioni più gradite al giocatore. L’entourage di Suarez ha parlato col Milan proprio in queste settimane e la prospettiva di una cessione in prestito con diritto di riscatto sarebbe gradita anche ai blaugrana. Tuttavia a mettere i bastoni tra le ruote sarebbe Leonardo in quanto quest’ultimo considera Suarez come un doppione di Paquetà in mezzo al campo.