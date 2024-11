Calciomercato Milan, tre obiettivi per la sessione invernale

Il Milan mette nel mirino tre possibili acquisti per il mercato di gennaio, in modo da migliorare la rosa

Il calciomercato Milan si muoverà prepotentemente già a gennaio. Come racconta La Gazzetta dello Sport, rinforzare la rosa è il passaggio necessario per permettere a Paulo Fonseca di avere una squadra all’altezza per gli obiettivi prefissati.

Come prima cosa serve assolutamente un vice Theo Hernandez, evitando di schierare giocatori fuori ruolo quando si è obbligati a rinunciare al francese. Successivamente serve un centrocampista con le caratteristiche di Fofana oltre ad un altro terzino destro.

Come ovvio che sia non sarà facile mettere a referto tre acquisti del genere a gennaio, sia per tempistiche sia per disponibilità, ma la dirigenza sa che la rosa attuale presenta diverse lacune.